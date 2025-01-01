СБУ вполювала зрадника, який «зливав» інформацію про оборону

Працівники СБУ затримали, який «зливав» ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф здобути актуальні дані про оборону прифронтових регіонів України.За результатами спецоперації в Сумах затримано інформатора фсб, який шпигував за українськими військами, залученими до боїв на передовій.Фігурант намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях.Як встановило розслідування, фігурантом є 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника «управління фсб по Республіці Крим».За його інструкцією інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини.Серед іншого, фігурант встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів.За її допомогою ворог сподівався в онлайн-режимі відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової.Згодом фсб «відрядила» свого поплічника до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ.Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та затримали їхнього поплічника.Під час обшуків у інформатора вилучено смартфони із різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів з фсб.Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.