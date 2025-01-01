Мешканці мікрорайону Луцька 2 дні будуть без гарячої води: причина

Подачу гарячої води для мешканців 33-го мікрорайону Луцькана 2 дні для виконання робіт на тепловій мережі.Про це у фейсбуці повідомляє ДКП «Луцьктепло».Через витік на магістральній тепловій мережі діаметром 530 мм на вул. Назарія Яремчука, подачу теплоносія для приготування гарячої води буде призупинено для центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 4-Г, 5-В, 10-К, 13-Г, просп. Соборності, 16-А, 19-В, 20-Д, а також вул. Захисників України, 43-Б. Послугу з постачання гарячої води буде призупинено для всіх споживачів цих ЦТП.Роботи з ліквідації витоку триватимуть 2 дні, а відновлення послуги слід очікувати 12 вересня до кінця дня.Окрім того, подачу гарячої води із вчорашнього дня призупинено для споживачів житлових будинків на вул. 8-го Березня, 30, 33, 35, вул. Клима Савури, 26, 28, вул. Івана Огієнка. 20. Очікуваний термін виконання аварійно-відновних робіт - до кінця дня 12 вересня.