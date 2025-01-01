Обличчя рятувальників, які долали наслідки ворожого обстрілу Волині
Сьогодні, 11:45
У фейсбуці опублікували світлини рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілу росіянами Волині.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Це лише деякі обличчя волинських рятувальників, вихоплені фотокамерою з когорти тих, хто вчора відбивав у стихії кожен квадратний метр після ворожого обстрілу.
«Дякуємо усім рятувальникам, які стоять на варті життя і допомагають громадянам у найскладніші моменти», - зазначили у ГУ ДСНС у Волинській області.
