Обличчя рятувальників, які долали наслідки ворожого обстрілу Волині

ліквідовували наслідки обстрілу росіянами Волині.



Про це повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Це лише деякі обличчя волинських рятувальників, вихоплені фотокамерою з когорти тих, хто вчора відбивав у стихії кожен квадратний метр після ворожого обстрілу.



«Дякуємо усім рятувальникам, які стоять на варті життя і допомагають громадянам у найскладніші моменти», - зазначили у ГУ ДСНС у Волинській області.





