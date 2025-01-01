Показали, як рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу на Волині. ФОТО

Рятувальники ДСНС Волині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу сьогодні вночі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Рятувальники підрозділів ДСНС Волині виїжджали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. Зокрема підрозділи служби 101 з міста Луцька та Ківерці, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селища Цумань ліквідували пожежу на підприємстві у Луцькому районі.Площа пожежі на момент прибуття підрозділів служби 101 складала 1000 м квадратних. Вогнеборці працювали над гасінням пожежі декілька годин, подавши на приборкання вогню водяні стволи з різних напрямків, в тому числі із застосуванням пожежної автодрабини та допоміжних технічних засобів.Від вогню вдалось врятувати сусідні будівлі та майно.Ліквідували пожежу вранці, на щастя постраждалих немає, збитки встановлюються.