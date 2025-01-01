«Внаслідок збиття є загорання на виробничому приміщенні», - голова ОВА про російську атаку на Волинь





Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.



"На щастя, загиблих та поранених немає. Щодо наслідків, то внаслідок збиття відбулося загорання на одному з виробничих приміщень.



Усі відповідні служби працюють на місцях падіння уламків, аби переконатися, що територія безпечна.



Дякуємо силам протиповітряної оборони області за роботу та захист", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Луцьк знову атакували ударні дрони росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь пережила ще одну ніч масовану атаку. На території області зафіксували кілька десятків ворожих БпЛА.Про це повідомив голова Волинської ОВА"На щастя, загиблих та поранених немає. Щодо наслідків, то внаслідок збиття відбулося загорання на одному з виробничих приміщень.Усі відповідні служби працюють на місцях падіння уламків, аби переконатися, що територія безпечна.Дякуємо силам протиповітряної оборони області за роботу та захист", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію