Військових тероборони Польщі закликали бути готовими до швидкого виклику





Про це повідомили польські сили територіальної оборони, передає



В оголошенні йдеться, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд вводиться скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.



Зокрема, у найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за 6 годин до часу, коли мають з’явитися.



У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах в центральній частині країни сповіщення може прийти за 12 годин до часу збору.



В інших воєводствах викликів у терміновому порядку не планують.



"Зберігайте спокій та поширюйте повідомлення лише від військових та державних служб. Якщо ви натрапите на уламки – не підходьте та повідомте поліцію", – додають у повідомленні.



Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше збиває їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.



Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян. Кількість збитих апаратів не уточнювали, також в офіційних заявах поки немає прямої згадки, що це російські БпЛА типу "Шахед" – обмежуються поясненнями про те, що ці об'єкти залетіли до Польщі під час масованої атаки РФ по цілях на території України.



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.



У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави та важливого для мандрівників з України аеропорту Жешува.





