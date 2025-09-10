Військових тероборони Польщі закликали бути готовими до швидкого виклику

Польських військових територіальної оборони попросили бути готовими до можливого виклику у більш стислі терміни, ніж стандартна процедура, на тлі триваючої операції зі знешкодження російських БпЛА, що залетіли у повітряний простір Польщі.

Про це повідомили польські сили територіальної оборони, передає "Європейська правда".

В оголошенні йдеться, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд вводиться скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.

Зокрема, у найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за 6 годин до часу, коли мають з’явитися.

У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах в центральній частині країни сповіщення може прийти за 12 годин до часу збору.

В інших воєводствах викликів у терміновому порядку не планують.

"Зберігайте спокій та поширюйте повідомлення лише від військових та державних служб. Якщо ви натрапите на уламки – не підходьте та повідомте поліцію", – додають у повідомленні.

Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше збиває їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян. Кількість збитих апаратів не уточнювали, також в офіційних заявах поки немає прямої згадки, що це російські БпЛА типу "Шахед" – обмежуються поясненнями про те, що ці об'єкти залетіли до Польщі під час масованої атаки РФ по цілях на території України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави та важливого для мандрівників з України аеропорту Жешува.


