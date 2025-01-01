Водій, який збив дитину на Волині, отримав умовний термін

41-річному водію мікроавтобуса Renault Trafic призначили один рік іспитового строку за наїзд на 10-річного школяра. ДТП сталася 17 березня 2025-го в Седлище Камінь-Каширського району.Про це пише Суспільне з посиланням на вирок Любешівського районного суду.Згідно з обвинувальним актом, водій машини їхав зі швидкістю орієнтовно 60 км/год. Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волиніраніше коментувала, щоавто, коли перебігала проїжджу частину дороги. У результаті ДТП школяр травми різного ступеня тяжкості.Свою вину водій мікроавтобуса визнав повністю, про скоєне шкодує. Він розповів, що малолітній хлопець вибіг на дорогу за автомобілем, який рухався в зустрічному напрямку. Попри дозволену швидкість руху уникнути наїзду не вдалося.Суд врахував те, що водій автівки відшкодував сім'ї дитини завдані збитки за лікування у медичному закладі, в тому числі моральну шкоду. Право керування автомобілем у чоловіка не забирали у зв'язку з тим, що він служить у війську на посаді водія-механіка.Суддя Любешівського районного суду звільнив волинянина від 3 років ув'язнення під умовний термін. Арешт на автомобіль скасували та повернули йому у власність. На вирок можуть бути подані апеляції до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня проголошення.