Дронар 14 бригади з Волині за два місяці знищив понад 60 військових цілей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
Військовослужбовець Вадим служить у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні 14 окремої механізованої бригади. Воював на Миколаївщині, Донеччині, брав участь у визволенні Харківщини, а зараз виконує бойові завдання як оператор БпЛА.
Історію захисника розповіли на Youtube-каналі волинської бригади, пише Суспільне.
У цивільному житті чоловік працював у великій торгівельній мережі заступником керуючого магазину та керуючим магазином. Коли розпочалася повномасштабна війна, Вадим вирішив стали до лав Збройних сил України.
"З перших днів прийняв рішення йти захищати країну. Тишком-нишком взяв документи, поки мама не бачила. Перші пів року мама взагалі не знала де я знаходжусь — думала, що я на роботу ходжу, поки колеги в неї не запитали як там в мене справи. Тоді вже й довелося їй розповісти", — пригадав боєць.
З плином часу Вадим вирішив долучитися до новоствореного підрозділу в 14 ОМБр, що займається "збиттям крил". Після проходження теоретичного навчання та практичного відпрацювання боєць розпочав патрулювання і моніторинг у зоні бойових дій.
"Певний час ми літати, налаштовували дрони, тому що кожен дрон ми чимось доповнювали, щоб було якісніше літати. Пам'ятаю перше своє збиття — було дуже багато емоцій! Зараз кожного дня збиваємо по декілька одиниць. Маємо досить багато "Молній", є екземпляри збитих "Ланцетів" ворожих", — сказав Вадим.
Військовослужбовець розповів, що за останні два місяці знищив понад 60 цілей російської армії, однак на цьому особистому рекорді зупинятися не планує.
"Коли я літаю на патрулюванні, то, буває, не помічаю, що й ніч приходить. Є в мене вже два випадки, коли на "денному" дроні майже вночі збивав вороже крило, тому що потрібно збити, а з кожним збиттям азарт все більший і більший!" — додав захисник.
