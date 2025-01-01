Польща збила всі російські дрони, що перетнули кордон
Сьогодні, 10:40
Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що польські військові збили всі російські дрони, які перетнули повітряний простір країни. Повітряна операція зі знешкодження цілей завершилася.
Про це йдеться в повідомлені командування, пише Громадське.
Там подякували Об'єднаному командуванню повітряних сил НАТО, а також Королівським військово-повітряним силам Нідерландів, «чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку в польському небі сьогодні вночі».
У польському оперативному командуванні закликали людей не наближатися до будь-яких виявлених уламків, не торкатися їх та не переміщувати, адже вони можуть бути небезпечними і потребують перевірки.
Раніше у поліції Люблінського воєводства заявили про виявлення уламків одного зі збитих дронів. Їх вдалося знайти на полі в селі Чоснувка поблизу міста Біла Підляська. Постраждалих унаслідок падіння БпЛА немає, цитує Wiadomosci.
Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, коли росія атакувала Україну дронами і ракетами, декілька БпЛА зайшли у повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.
В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Загалом польські і союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу.
На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.
