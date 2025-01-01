Польща збила всі російські дрони, що перетнули кордон





Про це йдеться в повідомлені командування, пише



Там подякували Об'єднаному командуванню повітряних сил НАТО, а також Королівським військово-повітряним силам Нідерландів, «чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку в польському небі сьогодні вночі».



У польському оперативному командуванні закликали людей не наближатися до будь-яких виявлених уламків, не торкатися їх та не переміщувати, адже вони можуть бути небезпечними і потребують перевірки.



Раніше у поліції Люблінського воєводства заявили про виявлення уламків одного зі збитих дронів. Їх вдалося знайти на полі в селі Чоснувка поблизу міста Біла Підляська. Постраждалих унаслідок падіння БпЛА немає, цитує Wiadomosci.



Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, коли росія атакувала Україну дронами і ракетами, декілька БпЛА зайшли у повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.



В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Загалом польські і союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу.



На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.

