Польща збила всі російські дрони, що перетнули кордон
Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що польські військові збили всі російські дрони, які перетнули повітряний простір країни. Повітряна операція зі знешкодження цілей завершилася.

Про це йдеться в повідомлені командування, пише Громадське.

Там подякували Об'єднаному командуванню повітряних сил НАТО, а також Королівським військово-повітряним силам Нідерландів, «чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку в польському небі сьогодні вночі».

У польському оперативному командуванні закликали людей не наближатися до будь-яких виявлених уламків, не торкатися їх та не переміщувати, адже вони можуть бути небезпечними і потребують перевірки.

Раніше у поліції Люблінського воєводства заявили про виявлення уламків одного зі збитих дронів. Їх вдалося знайти на полі в селі Чоснувка поблизу міста Біла Підляська. Постраждалих унаслідок падіння БпЛА немає, цитує Wiadomosci.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, коли росія атакувала Україну дронами і ракетами, декілька БпЛА зайшли у повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Загалом польські і союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу.

На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.

