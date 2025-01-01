У Польщі російський дрон уперше пошкодив житловий будинок

У Польщі унаслідок сьогоднішньої нічної атаки російський дрон вперше пошкодив житловий будинок.

Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.

За даними Polsat News, сталося це у селі Вирики (Люблінське воєводство). БпЛА пошкодив дах будинку та припаркований автомобіль.

Зараз поліція з’ясовує, чи це було пряме влучання, чи падіння уламків.

