У Польщі російський дрон уперше пошкодив житловий будинок

нічної атаки російський дрон вперше пошкодив житловий будинок.



Про це у телеграмі повідомляє



За даними Polsat News, сталося це у селі Вирики (Люблінське воєводство). БпЛА пошкодив дах будинку та припаркований автомобіль.



Зараз поліція з’ясовує, чи це було пряме влучання, чи падіння уламків.







