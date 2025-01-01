Біля Луцька карета швидкої зіткнулася з фурою, є постраждалі





Про це пишуть



Як розповіли очевидці, відбулося зіткнення вантажного авто з автомобілем швидкої допомоги. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Також травмувалися люди.



У пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на виклик щодо цієї аварії.



По приїзду оглянули трьох травмованих медиків. Їх доставили у медичні заклади.



Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.



