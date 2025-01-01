Біля Луцька карета швидкої зіткнулася з фурою, є постраждалі
Сьогодні, 11:44
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля екстреної медичної допомоги трапилася вчора, 9 вересня, у селі Чаруків Луцького району.
Про це пишуть Волинські новини.
Як розповіли очевидці, відбулося зіткнення вантажного авто з автомобілем швидкої допомоги. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Також травмувалися люди.
У пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на виклик щодо цієї аварії.
По приїзду оглянули трьох травмованих медиків. Їх доставили у медичні заклади.
Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.
