Обстріли Донеччини: 28 загиблих та 20 поранених

воєнних злочинів росії, унаслідок яких – 28 загиблих і 20 поранених.



Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.



Під вогнем перебували 14 населених пунктів. Руйнувань зазнав 61 цивільний об’єкт, з них 38 житлових будинків.



На Ярову росіяни скинули дві бомби «КАБ-250» – вбили 25 цивільних осіб (16 жінок і 9 чоловіків), поранили 18 людей (13 жінок і 5 чоловіків). Пошкоджено поштовий автомобіль, приватний будинок, господарську споруду.



Двоє загиблих і двоє поранених – у Костянтинівці, по якій ворог ударив бомбою «КАБ-500», дронами та артилерією.



Одна людина загинула в Семенівці Краматорського району внаслідок влучання FPV-дрону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині поліція задокументувала наслідки, унаслідок яких – 28 загиблих і 20 поранених.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Під вогнем перебували 14 населених пунктів. Руйнувань зазнав 61 цивільний об’єкт, з них 38 житлових будинків.На Ярову росіяни скинули дві бомби «КАБ-250» – вбили 25 цивільних осіб (16 жінок і 9 чоловіків), поранили 18 людей (13 жінок і 5 чоловіків). Пошкоджено поштовий автомобіль, приватний будинок, господарську споруду.Двоє загиблих і двоє поранених – у Костянтинівці, по якій ворог ударив бомбою «КАБ-500», дронами та артилерією.Одна людина загинула в Семенівці Краматорського району внаслідок влучання FPV-дрону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію