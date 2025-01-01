Обстріли Донеччини: 28 загиблих та 20 поранених
Сьогодні, 12:18
На Донеччині поліція задокументувала наслідки воєнних злочинів росії, унаслідок яких – 28 загиблих і 20 поранених.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Під вогнем перебували 14 населених пунктів. Руйнувань зазнав 61 цивільний об’єкт, з них 38 житлових будинків.
На Ярову росіяни скинули дві бомби «КАБ-250» – вбили 25 цивільних осіб (16 жінок і 9 чоловіків), поранили 18 людей (13 жінок і 5 чоловіків). Пошкоджено поштовий автомобіль, приватний будинок, господарську споруду.
Двоє загиблих і двоє поранених – у Костянтинівці, по якій ворог ударив бомбою «КАБ-500», дронами та артилерією.
Одна людина загинула в Семенівці Краматорського району внаслідок влучання FPV-дрону.
