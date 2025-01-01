Вночі повітряний простір Польщі було порушено 19 разів. Дрони вперше залетіли з Білорусі, - Туск

Дональд Туск заявив, що в ніч проти 10 вересня повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Це вперше, коли дрони залетіли саме з території Білорусі.



Про це Туск повідомив у Сеймі Польщі 10 вересня, пише



За його словами, перше порушення повітряного простору було зафіксовано о 23:30 9 вересня, а останнє — приблизно о 6:30 10 вересня. «Це дає уявлення про масштаби цієї операції, вона тривала саме всю ніч», — наголосив Туск.



«Було зафіксовано й точно відстежено 19 порушень повітряного простору. Це не остаточні дані», — повідомив глава польського уряду, додавши, що збити вдалось щонайменше 3 дрони.



Туск підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.



Польський прем’єр також повідомив, що у зв’язку із цією ситуацією, Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4, яка передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальної цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.



Туск наголосив, що «сьогодні немає підстав стверджувати, що ми перебуваємо у стані війни», але підкреслив: «Водночас немає сумнівів, що ця провокація є незрівнянно небезпечнішою з погляду Польщі, ніж попередні».



Що відомо про російські дрони над Польщею?



У ніч проти 10 вересня, коли росія атакувала Україну дронами й ракетами, декілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.



В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Загалом польські й союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу.



На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі на територію Польщі залетіло щонайменше 8 російських безпілотників. Він закликав до «сильної відповіді» всіх партнерів і зауважив, що «надто довго вже триває санкційна пауза».

