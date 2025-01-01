На Вінниччині 23-річний вчитель вбив двох своїх колишніх учнів





Як передає



За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох школярів Шаргородського ліцею (п.1 ст. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).



Групу прокурорів очолив керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.



Трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово завдав їм колото-різаних проникаючих поранень в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.



Особи потерпілих встановлені. Це учні 10 та 11 класу місцевого ліцею.



На місці події працює слідчо-оперативна група під особистим керівництвом керівника Вінницької обласної прокуратури.



Ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримали. Ним виявився місцевий житель 2002 року народження, їхній колишній вчитель.



Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.



Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

