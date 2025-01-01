У Луцьку завтра відбудеться прощання з Героєм Романом Чехайдою

полеглого на війні краянина Романа Чехайду.



Про це в телеграмі повідомила Луцька міськрада.



У четвер, 11 вересня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Чехайди Романа Олександровича (12.02.1992 року народження), який загинув 28 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.



