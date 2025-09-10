НАТО не розглядає російські дрони в Польщі як атаку росії, - Reuters





Про це повідомило Reuters джерело в НАТО, пише



Джерело додало, що початкові ознаки свідчать про саме навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників.



«Це був перший випадок, коли літаки НАТО увійшли в повітряний простір союзників для відбиття потенційної загрози», – сказало джерело, додавши, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не атакували їх.



За словами джерела, у нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки дозаправки в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО.

НАТО не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як атаку.Про це повідомило Reuters джерело в НАТО, пише LB.ua Джерело додало, що початкові ознаки свідчать про саме навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників.«Це був перший випадок, коли літаки НАТО увійшли в повітряний простір союзників для відбиття потенційної загрози», – сказало джерело, додавши, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не атакували їх.За словами джерела, у нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки дозаправки в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО.

