НАТО не розглядає російські дрони в Польщі як атаку росії, - Reuters
Сьогодні, 12:00
НАТО не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як атаку.
Про це повідомило Reuters джерело в НАТО, пише LB.ua.
Джерело додало, що початкові ознаки свідчать про саме навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників.
«Це був перший випадок, коли літаки НАТО увійшли в повітряний простір союзників для відбиття потенційної загрози», – сказало джерело, додавши, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не атакували їх.
За словами джерела, у нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки дозаправки в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО.
