Через велопробіг у Луцьку перекриють вулиці

Через велопробіг у Луцьку перекриють вулиці
У суботу, 13 вересня, у Луцьку відбудеться традиційний «Велопробіг у вишиванках», приурочений до Дня міста.

Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.

З метою безпеки учасників заходу та належної організації руху транспорту тимчасово обмежуватиметься рух автомобілів на окремих вулицях міста по маршруту проходження колони велосипедистів.

Маршрут велопробігу:

Театральний майдан – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – просп. Перемоги – просп. Соборності – просп. Молоді – просп. Відродження – вул. Рівненська – просп. Волі – Театральний майдан.

Час проведення:

Старт: 11:00 (Театральний майдан);
Фініш: 12:00 (Театральний майдан).

Рух відбуватиметься за маршрутом тролейбуса № 15.
Через велопробіг у Луцьку перекриють вулиці

Маршрути громадського транспорту змінюватися не будуть.

«Шановні водії! Просимо з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та заздалегідь планувати поїздки містом. Дякуємо за співпрацю та запрошуємо всіх долучитися до святкового велопробігу!» - зазначили у міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: велопробіг, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
НАТО не розглядає російські дрони в Польщі як атаку росії, - Reuters
Сьогодні, 12:00
Біля Луцька карета швидкої зіткнулася з фурою, є постраждалі
Сьогодні, 11:44
Через велопробіг у Луцьку перекриють вулиці
Сьогодні, 11:20
У Польщі російський дрон уперше пошкодив житловий будинок
Сьогодні, 10:56
Польща збила всі російські дрони, що перетнули кордон
Сьогодні, 10:40
Медіа
відео
1/8