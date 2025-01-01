Через велопробіг у Луцьку перекриють вулиці
Сьогодні, 11:20
У суботу, 13 вересня, у Луцьку відбудеться традиційний «Велопробіг у вишиванках», приурочений до Дня міста.
Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.
З метою безпеки учасників заходу та належної організації руху транспорту тимчасово обмежуватиметься рух автомобілів на окремих вулицях міста по маршруту проходження колони велосипедистів.
Маршрут велопробігу:
Театральний майдан – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – просп. Перемоги – просп. Соборності – просп. Молоді – просп. Відродження – вул. Рівненська – просп. Волі – Театральний майдан.
Час проведення:
Старт: 11:00 (Театральний майдан);
Фініш: 12:00 (Театральний майдан).
Рух відбуватиметься за маршрутом тролейбуса № 15.
Маршрути громадського транспорту змінюватися не будуть.
«Шановні водії! Просимо з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та заздалегідь планувати поїздки містом. Дякуємо за співпрацю та запрошуємо всіх долучитися до святкового велопробігу!» - зазначили у міськраді.
