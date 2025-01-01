У Луцьку на Соборності зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 14:08
У Луцьку сталася ДТП за участю двох автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні, 10 вересня, близько 1-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на проспекті Соборності. З'ясувалося, що водій Ford, виконуючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі автомобілю Renault, який рухався у попутному напрямку. У результаті відбулося зіткнення", - йдеться в повідомленні.
В автопригоді ніхто не постраждав, проте автомобілі отримали механічні пошкодження.
На водія Ford патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні, 10 вересня, близько 1-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на проспекті Соборності. З'ясувалося, що водій Ford, виконуючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі автомобілю Renault, який рухався у попутному напрямку. У результаті відбулося зіткнення", - йдеться в повідомленні.
В автопригоді ніхто не постраждав, проте автомобілі отримали механічні пошкодження.
На водія Ford патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на Соборності зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 14:08
На Вінниччині 23-річний вчитель вбив двох своїх колишніх учнів
Сьогодні, 13:26
Вночі повітряний простір Польщі було порушено 19 разів. Дрони вперше залетіли з Білорусі, - Туск
Сьогодні, 13:06