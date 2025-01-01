У Луцьку на Соборності зіткнулись дві автівки

У Луцьку сталася ДТП за участю двох автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні, 10 вересня, близько 1-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на проспекті Соборності. З'ясувалося, що водій Ford, виконуючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі автомобілю Renault, який рухався у попутному напрямку. У результаті відбулося зіткнення", - йдеться в повідомленні.

В автопригоді ніхто не постраждав, проте автомобілі отримали механічні пошкодження.
На водія Ford патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Теги: Луцьк, ДТП
