Генерал СБУ Вітюк вийшов з-під варти. За нього внесли 9 млн гривень застави
Сьогодні, 14:26
За колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави.
Про це hromadske повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
У ВАКС не називають імені підозрюваного, але за даними наших джерел у правоохоронних органах, йдеться про генерала Служби безпеки Іллі Вітюка.
2 вересня НАБУ і САП оголосили, що підозрюють колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
За даними слідства, у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім’ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість квартири становить 12,8 мільйона гривень.
Суд обрав запобіжний захід Вітюку у вигляді застави розміром 9 мільйонів гривень.
Під час засідання прокурор САП серед доказів зачитав листування дружини Вітюка — Юлії Вітюк — з рієлторкою, у якому йшлося про те, що квартира Вітюків коштувала близько 22 мільйонів гривень, а не 12 мільйонів гривень. Після мінімальної знижки згодом була зазначена ціна 21,4 мільйона гривень.
У СБУ назвали підозру «помстою» з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки в липні затримала кількох співробітників Національного антикорупційного бюро. Сам Вітюк описав оголошення йому підозри «свавільним підходом».
Що передувало?
Ще у квітні 2024 року проєкт «Слідства.Інфо» повідомляв, що дружина Вітюка придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. Після цього представники військкомату намагалися вручити повістку журналісту-розслідувачу «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату.
Зрештою, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідуючи перешкоджання журналістській діяльності та можливе зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників СБУ й територіального центру комплектування. А згодом президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з його посади в СБУ.
