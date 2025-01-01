На Волині під час відпочинку з друзями втопився 34-річний чоловік

На Волині під час відпочинку з друзями втопився 34-річний чоловік
На Волині вчора, 9 вересня, у водоймі втопився 34-річний чоловік.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у Головному управлінні Нацполіції Волині.

"О 18:00 в місцевій водоймі поблизу с. Грушівка Ковельського р-ну під час проведення дозвілля в колі друзів втопився Петрук Віталій Віталійович, 1991 р.н. Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявлено", - зазначили у поліції.

Загиблий був жителем села Білашів Ковельського району.

Тіло загиблого передали на судово-медичну експертизу для встановлення обставин смерті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, потопельник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
НАТО застосувала статтю 4 після вторгнення дронів в Польщу: що вона передбачає
Сьогодні, 16:37
У Білорусі будують нові військові бази: на одній з них можуть розмістити балістичні ракети
Сьогодні, 16:06
На Волині під час відпочинку з друзями втопився 34-річний чоловік
Сьогодні, 15:25
Кремль готував дронові атаки на Польщу з липня, - Defense Express
Сьогодні, 15:03
Генерал СБУ Вітюк вийшов з-під варти. За нього внесли 9 млн гривень застави
Сьогодні, 14:26
Медіа
відео
1/8