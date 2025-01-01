На Волині під час відпочинку з друзями втопився 34-річний чоловік





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у Головному управлінні Нацполіції Волині.



"О 18:00 в місцевій водоймі поблизу с. Грушівка Ковельського р-ну під час проведення дозвілля в колі друзів втопився Петрук Віталій Віталійович, 1991 р.н. Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявлено", - зазначили у поліції.



Загиблий був жителем села Білашів Ковельського району.



Тіло загиблого передали на судово-медичну експертизу для встановлення обставин смерті.





