На Волині під час відпочинку з друзями втопився 34-річний чоловік
Сьогодні, 15:25
На Волині вчора, 9 вересня, у водоймі втопився 34-річний чоловік.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у Головному управлінні Нацполіції Волині.
"О 18:00 в місцевій водоймі поблизу с. Грушівка Ковельського р-ну під час проведення дозвілля в колі друзів втопився Петрук Віталій Віталійович, 1991 р.н. Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявлено", - зазначили у поліції.
Загиблий був жителем села Білашів Ковельського району.
Тіло загиблого передали на судово-медичну експертизу для встановлення обставин смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у Головному управлінні Нацполіції Волині.
"О 18:00 в місцевій водоймі поблизу с. Грушівка Ковельського р-ну під час проведення дозвілля в колі друзів втопився Петрук Віталій Віталійович, 1991 р.н. Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявлено", - зазначили у поліції.
Загиблий був жителем села Білашів Ковельського району.
Тіло загиблого передали на судово-медичну експертизу для встановлення обставин смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Білорусі будують нові військові бази: на одній з них можуть розмістити балістичні ракети
Сьогодні, 16:06
На Волині під час відпочинку з друзями втопився 34-річний чоловік
Сьогодні, 15:25