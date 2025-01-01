У Білорусі будують нові військові бази: на одній з них можуть розмістити балістичні ракети





Про це повідомляє проєкт



У межах цієї співпраці журналісти створили мапу військових об’єктів Білорусі, до якої увійшли як повністю нові, так і модернізовані старі військові бази та полігони, які, зокрема, будуть використовуватись під час спільних з Росією навчань "Захід-2025", що пройдуть з 12 по 16 вересня.



Першу базу будуть поблизу села Павлівка, що на південь від Мінська. Роботи тут розпочалися у червні 2024 року і станом на вересень 2025 року розмір будмайданчика сягнув понад 2 квадратних кілометри. Експерти припускають, що тут можуть розмістити російський балістичний ракетний комплекс "Орєшнік".



Раніше на цьому місці була радянська військова база "Військовий табір №25 "Павлівка", де дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєнні були радянські балістичні ракети середньої дальності Р-12, а також мобільні ракетні комплекси "Піонер" та "Тополь".



Після того, як у 1993 році Білорусь приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Слуцький 306-й полк зняли з бойового чергування та передислокували до Росії, де пізніше розформували. Сама база була повністю зруйнована. За даними "Радіо Свобода" на частині її території збереглися укріплення, ракетні пускові майданчики, шахти, бункери, ангари та інші військові споруди у занедбаному стані.



Супутникові знімки засвідчили, що з червня 2024 року на цій території почали рубати ліс та проводити земляні роботи.



За рік у західній частині ділянки вирубали понад квадратний кілометр лісу та побудували 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів за оборонними стінами та 3 ангари завдовжки 100 метрів. Крім того, тут заклали фундаменти різних типів будівель, з’єднані мережею автомагістралей, більшість з яких вже заасфальтовані.



Загалом новий об’єкт має чотири окремі частини – основну та три майже рівні за площею поруч одна з одною. Усі вони з’єднані новими дорогами. Крім того, на майданчиках видно фундаменти майбутніх споруд (ймовірно, ангарів), каркас будівлі завдовжки майже 150 метрів та земляні насипи.



Офіційно білоруська влада про це будівництво не говорить. Журналісти також не знайшли жодних згадок про цей об’єкт ані у публічних офіційних документах, ані на кадастрових картах.



Другий новий об’єкт з’явився на околиці міста Гомель, за менше ніж 40 кілометрів від кордону з Україною. Журналісти припускають, що це майбутня військова база. Роботи тут почали у кінці 2023 року – вирубали дерева, розчистили територію і активно зводять інфраструктуру.



Зокрема, на фото з Planet Labs за 4 вересня видно численну будівельну техніку та фундаменти декількох будівель. Крім того через ліс прокладають нову дорогу та розчищають територію від дерев на кількох сусідніх локаціях. На одній з них, згідно з даними про земельну ділянку з кадастру, має бути навчально-тактичне поле для тренувань.



У державних тендерах та кадастрах об'єкт позначений як "військове містечко в Гомельській області з навчально-тактичним полем". У білоруських медіа повідомляли, що на його території буде плац, казарми та їдальня на 680 посадкових місць.



"Радіо Свобода" зазначає, що розміри та інфраструктура цього містечка відповідає розмірам існуючих військових баз у Білорусі, тобто там потенційно зможе розміститись військова бригада середньою чисельністю близько 3 тисяч осіб.



"Наразі немає офіційної інформації про те, який саме підрозділ там буде базуватись, але враховуючи той факт, що для "посилення південної ділянки" білоруська влада створила нове формування – 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі – то це може бути саме для неї", – пише видання.

