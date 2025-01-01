НАТО застосувала статтю 4 після вторгнення дронів в Польщу: що вона передбачає





Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка, повідомляє



Шлапка заявив, що в НАТО активували статтю 4 у зв'язку з вторгненням російських дронів в Польщу. Він додав, що вже навіть відбулися консультації в рамках процедури.



Відповідно до статті 4 НАТО, держави-члени можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.



Варто зауважити, що наразі відомо лише про 7 випадків, коли застосовувалась стаття 4. Востаннє у 2022 році, одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Зауважимо, що раніше сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сам заявив, що після проникнення російських безпілотників в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, Варшава офіційно попросила НАТО задіяти Статтю 4 Договору.



Нагадаємо, що цієї ночі російські дрони переткнули польський повітряний простір.



Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що щонайменше два десятки ударних дронів РФ цієї ночі були спрямовані на Польщу.



Туск своєю чергою зазначив, що у повітряний простір Польщі протягом ночі залетіло 19 російських безпілотників, з яких лише 4 було збито силами польських ППО.



Варто зауважити, що це був не перший подібний випадок. Протягом більш як трьох років повномасштабної війни Росії проти України дрони РФ вже не раз залітали в Польщу. Однак самі поляки пояснювали, що це були випадки з 1-2 безпілотниками, які, на їх думку, не становили загрози.



Сьогодні ж Туск підтвердив, що в ніч на 10 вересня Росія атакувала його країну дронами та назвав це масштабною провокацією.

