На Волині через посуху падає рівень води у річках





Про це Ростислав Кравчук.



З його слів, станом на 10 вересня рівень води знижувався у середньому на два-три сантиметри. Дощ, який пройшов по території Волині значно не вплинув на ситуацію.



"Різко впали і поверхневі води, і разом з тим ґрунтові води. І дощ відразу ситуацію не вирівнює. Хіба що на Світязі зіграв роль. Рівень озера, порівняно з останніми трьома добами, піднявся на три сантиметри", — пояснив Ростислав Кравчук.



Також додав, що на території регіону інтенсивність випаровування води трохи зменшилася, однак суттєвого ефекту поки не спостерігається.



"Це тимчасово може припинити спад рівня води на один-два дні, а потім, якщо немає дощів, знову почнеться те ж саме. Треба кілька днів, щоб прийшов дощ, тоді вже буде якийсь результат від цього", — зауважив він.



Ростислав Кравчук зазначив, що на осінь припадає меженний період.



Ситуація з втратами води у цю пору щорічна, проте її ускладнила кількість опадів у серпні — 23% від норми, тому відчувається посуха, виникають пожежі. Очікувано, що на період вересня-жовтня водне становище на Волині може залишитися на тому ж рівні.

