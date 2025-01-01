На Волині через посуху падає рівень води у річках

На Волині через посуху падає рівень води у річках
У волинських річках через малу кількість опадів та внаслідок високих температур падає рівень води.

Про це Суспільному розповів заступник начальника обласного управління водних ресурсів області Ростислав Кравчук.

З його слів, станом на 10 вересня рівень води знижувався у середньому на два-три сантиметри. Дощ, який пройшов по території Волині значно не вплинув на ситуацію.

"Різко впали і поверхневі води, і разом з тим ґрунтові води. І дощ відразу ситуацію не вирівнює. Хіба що на Світязі зіграв роль. Рівень озера, порівняно з останніми трьома добами, піднявся на три сантиметри", — пояснив Ростислав Кравчук.

Також додав, що на території регіону інтенсивність випаровування води трохи зменшилася, однак суттєвого ефекту поки не спостерігається.

"Це тимчасово може припинити спад рівня води на один-два дні, а потім, якщо немає дощів, знову почнеться те ж саме. Треба кілька днів, щоб прийшов дощ, тоді вже буде якийсь результат від цього", — зауважив він.

Ростислав Кравчук зазначив, що на осінь припадає меженний період.

Ситуація з втратами води у цю пору щорічна, проте її ускладнила кількість опадів у серпні — 23% від норми, тому відчувається посуха, виникають пожежі. Очікувано, що на період вересня-жовтня водне становище на Волині може залишитися на тому ж рівні.

