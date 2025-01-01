Травмування внаслідок ДТП: скільки дітей лікувались в обласній дитячій лікарні





Такі дані 10 вересня оприлюднили на сторінці медзакладу, пише



30 із травмованих дітей бригади екстреної медичної допомоги доправляли до медзакладу у вкрай важкому стані, за їхнє життя медики боролися у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Пацієнти потребували невідкладної протишокової терапії, перебували у комі, повідомили у медзакладі.



Внаслідок того що діти їздять на мотоциклах без шоломів та відповідного екіпірування, в аваріях вони отримують важкі політравми. Найчастіше — це черепно-мозкові поєднані з травмами грудної клітки та живота, множинними переломами кісток, а також розривами порожнистих органів — селезінки, печінки, легень.



Як повідомили у лікарні, частина дітей поступала до медзакладу у стані алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 95 дітей від початку червня лікувалися у Волинській обласній дитячій лікарні після дорожньо-транспортних пригод. З них 55 — це неповнолітні мотоциклісти, скутеристи або їхні пасажири.Такі дані 10 вересня оприлюднили на сторінці медзакладу, пише Суспільне 30 із травмованих дітей бригади екстреної медичної допомоги доправляли до медзакладу у вкрай важкому стані, за їхнє життя медики боролися у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Пацієнти потребували невідкладної протишокової терапії, перебували у комі, повідомили у медзакладі.Внаслідок того що діти їздять на мотоциклах без шоломів та відповідного екіпірування, в аваріях вони отримують важкі політравми. Найчастіше — це черепно-мозкові поєднані з травмами грудної клітки та живота, множинними переломами кісток, а також розривами порожнистих органів — селезінки, печінки, легень.Як повідомили у лікарні, частина дітей поступала до медзакладу у стані алкогольного сп’яніння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію