Скільки студентів ЛНТУ взяли «академку», щоб виїхати за кордон





Про це журналістам сайту Ірина Вахович.



Нагадаємо: нещодавно чоловікам віком від 18 до 22 років Кабмін дозволив виїжджати за кордон. Українські бізнеси почали бити на сполох, мовляв, молоді працівники їдуть з країни. Щобільше, президент Конфедерації роботодавців Олексій Мірошниченко наголошував: студенти масово беруть академвідпустки, щоб виїхати за кордон.



Журналісти ж вирішили поцікавитися, яка ситуація із відтоком студентів у Луцьку. Так, ректорка ЛНТУ Ірина Вахович каже:



«У нас немає масового відрахування чи переведення студентів на заочну форму. Зараз у Луцькому національному технічному університеті навчається близько 12 тисяч студентів, і лише приблизно 0,1% з них змінили форму навчання. Це зовсім незначна кількість. Академічних відпусток у нас ніхто не брав. Тільки на заочне переводились. В нас не прослідковується підтвердження такої динаміки», – розповідає керівниця вишу.



За даними ректорки, від початку набрання чинності постанови лише 14 студентів змінили форму навчання із денної на заочну:



на факультеті будівництва, архітектури та дизайну – ніхто не переводився на заочну форму навчання;

на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій - 3 студенти перевелись;

на факультеті митної справи, матеріалів та технологій – 1 студент перевівся;

на факультеті транспорту та механічної інженерії – 2 студенти перевелись;

на факультеті аграрних технологій та екології – ніхто не переводився;

на факультеті цифрових, освітніх та соціальних технологій – 2 студенти перевелись;

на найбільшому факультеті бізнесу і права – 7 студентів перевелись;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому національному технічному університеті кажуть, що після набуття чинності постанови, яка дозволяє чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон, студенти не почали масово переходити на заочне навчання чи брати академвідпустки.Про це журналістам сайту «Конкурент» розповіла ректорка вишуНагадаємо: нещодавно чоловікам віком від 18 до 22 років Кабмін дозволив виїжджати за кордон. Українські бізнеси почали бити на сполох, мовляв, молоді працівники їдуть з країни. Щобільше, президент Конфедерації роботодавців Олексій Мірошниченко наголошував: студенти масово беруть академвідпустки, щоб виїхати за кордон.Журналісти ж вирішили поцікавитися, яка ситуація із відтоком студентів у Луцьку. Так, ректорка ЛНТУ Ірина Вахович каже:«У нас немає масового відрахування чи переведення студентів на заочну форму. Зараз у Луцькому національному технічному університеті навчається близько 12 тисяч студентів, і лише приблизно 0,1% з них змінили форму навчання. Це зовсім незначна кількість. Академічних відпусток у нас ніхто не брав. Тільки на заочне переводились. В нас не прослідковується підтвердження такої динаміки», – розповідає керівниця вишу.За даними ректорки, від початку набрання чинності постанови лише 14 студентів змінили форму навчання із денної на заочну:на факультеті будівництва, архітектури та дизайну – ніхто не переводився на заочну форму навчання;на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій - 3 студенти перевелись;на факультеті митної справи, матеріалів та технологій – 1 студент перевівся;на факультеті транспорту та механічної інженерії – 2 студенти перевелись;на факультеті аграрних технологій та екології – ніхто не переводився;на факультеті цифрових, освітніх та соціальних технологій – 2 студенти перевелись;на найбільшому факультеті бізнесу і права – 7 студентів перевелись;

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію