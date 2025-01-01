У Луцьку зустріли звільненого з полону 48-річного бойового медика Олександра Риверу
10 вересня, 21:15
10 вересня в Луцьку зустріли звільненого із полону волинянина Олександра Риверу. Бойового медика 14 окремої механізованої бригади повернули з неволі, де він був 2 роки та 2 дні, 23 травня 2025 року.
Зараз 48-річний військовослужбовець проходить реабілітацію в одному із волинських шпиталів. Його зустрічали дружина, син, волонтери та представники Горохівської територіальної громади, звідки родом звільнений із полону.
Як розповів Олександр Ривера Суспільному, потрапив у полон поблизу Куп’янська на Харківщині 21 травня 2023 року.
"Був поранений і потрапив у полон. Поранення були у бедро, осколки виймали у Курську РФ і деякі фрагменти лишилися до тієї пори. Ще проблеми лишилися зі здоров’ям. Зараз я йду у відпустку, а потім хочу ще продовжити реабілітацію", — сказав військовий.
Зі слів дружини експолоненого Ольги Ривери, до війни чоловік працював на будівництві, а також їздив на заробітки за кордон.
"Ми дуже його чекали, вірили, надіялися. Дякувати Богу, що дочекалися. Вареники наліплені, лежать готові, будемо варити борщ. Він був на реабілітації у Вінниці, зразу після повернення він ще вдома не був, 3,5 місяці. Ми хочемо чоловіка і тата бачити вдома, а як воно буде?!" — зазначила жінка.
64 військовослужбовці з Горохівської громади вважаються зниклими безвісти, розповів міський голова Віктор Годик.
"Ми маємо надію, що ми багато зустрінемо, багато наших героїв будуть повертатися додому живими і здоровими. А наше завдання віддавати їм шану і щиру подяку і низький уклін їм", — сказав посадовець.
Олександр Ривера продовжує реабілітаційний процес після повернення в Україну. Після зустрічі в Луцьку цього дня його зустріли в рідній Горохівській громаді.
Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією 23 травня
22 травня президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну з РФ у форматі "1000 на 1000". Українська сторона передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000".
Черговий обмін відбувся 23 травня. За даними Координаційного штабу, додому повернули ще 390 українців із російського полону: 3 жінки та 387 чоловіків. Серед них — 10 волинян, серед і 48-річний Олександр Ривера з Луцького району.
