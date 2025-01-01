На Волині з’явилися два безплатних місця для відпочинку серед лісу





Ще одне місце облаштували на Рівненщині поряд із селом Три Копці.



Створення таких місць — це нова концепція ДП «Ліси України», розповіла Світлана Думська.



Що є на локації



На кожному пункті передбачено:



по 3—4 альтанки;



мангали;



місця для кострища;



вбиральні;



невеликий дитячий майданчик (гойдалки, ігрові зони);



паркувальні місця (мінімум 10 поблизу кожного пункту).



До альтанок прокладені доріжки, для зручного доїзду на кріслі колісному чи з дитячим візком.



Тут є й інформаційні стенди, які знайомлять відвідувачів з лісом та його мешканцями.



Для безпеки та збереження природи на пунктах чергують лісівники. У разі надзвичайної ситуації можна звернутися до відповідального майстра лісу — його контакт вказаний на інформаційному стенді.



Як відвідати



Скористатись альтанками може кожен охочий у вільному доступі. Орендувати альтанку не потрібно.



Локація працює за принципом «хто перший приїхав, той і відпочиває», каже Світлана Думська.



Відвідувачі можуть привезти власні продукти чи просто відпочити на природі.



Лісівники завжди залишають дрова для вогнища. Щоправда, варто врахувати те, що магазинів на локації немає. Тому відвідувачам радять заздалегідь подумати над тим, що потрібно мати з собою — сірники, розпал, воду тощо. За необхідності знайти магазин можна у населених пунктах поблизу.



Про облаштування нових зон інформують у соцмережах Поліського лісового офісу та мережі лісових відпочинкових комплексів Лісовичок Волинь.



Плани



Лісівники продовжать облаштовувати такі зони для відпочинку.



На Волині вони з’являться поблизу:



с. Туричани і Вишнів на Ковельщині;



с. Хрипаличі на Володимирщині;



м. Ківерці Луцького району.



На Рівненщині біля:



с. Стара Рафалівка у Вараському районі;



с. Іванівка в Сарненському;



с. Хрінники в Дубенському;



с. Залісся в Рівненському.

