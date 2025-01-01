Нова фаза війни. Україна хоче разом із Польщею збивати російські цілі, - Сибіга
10 вересня, 23:19
Україна закликає країни НАТО якнайшвидше ухвалити рішення про збиття російських ракет та дронів в українському повітряному просторі. Також Україна готова допомогти Польщі у майбутньому відбитті повітряних атак Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
За словами міністра, інцидент з російськими дронами над Польщею - це нова фаза російської агресії. Російський диктатор Володимир Путін демонстративно насміхається над всіма мирними планами західних країн, в першу чергу - США.
"Путін продовжує ескалацію, розширює війну та випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше - і тоді її ракети та дрони полетять ще далі до Європи", - сказав він.
Сибіга підкреслив, що настав час діяти рішуче - засуджень вже недостатньо. Потрібна реакція як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівні.
"Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських об'єктів над територією України. Ми вели про це мову з нашими сусідами - із Румунією, із Польщею та іншими сусідами, на території яких вже фіксували подібні випадки: чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору" - зазначив він.
Окрім цього, міністр додав, що важливо надати Україні більше спроможностей у сфері протиповітряної оборони. Зокрема партнери можуть допомогти в побудові повітряного щита над Україною - а також позбавити РФ можливостей виготовляти свою "високоточну" зброю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
За словами міністра, інцидент з російськими дронами над Польщею - це нова фаза російської агресії. Російський диктатор Володимир Путін демонстративно насміхається над всіма мирними планами західних країн, в першу чергу - США.
"Путін продовжує ескалацію, розширює війну та випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше - і тоді її ракети та дрони полетять ще далі до Європи", - сказав він.
Сибіга підкреслив, що настав час діяти рішуче - засуджень вже недостатньо. Потрібна реакція як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівні.
"Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських об'єктів над територією України. Ми вели про це мову з нашими сусідами - із Румунією, із Польщею та іншими сусідами, на території яких вже фіксували подібні випадки: чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору" - зазначив він.
Окрім цього, міністр додав, що важливо надати Україні більше спроможностей у сфері протиповітряної оборони. Зокрема партнери можуть допомогти в побудові повітряного щита над Україною - а також позбавити РФ можливостей виготовляти свою "високоточну" зброю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нова фаза війни. Україна хоче разом із Польщею збивати російські цілі, - Сибіга
10 вересня, 23:19
Повідомили, коли у Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах
10 вересня, 22:43
На Волині з’явилися два безплатних місця для відпочинку серед лісу
10 вересня, 22:12
Лучанка отримала відзнаку національного реєстру рекордів України
10 вересня, 21:45