Нова фаза війни. Україна хоче разом із Польщею збивати російські цілі, - Сибіга





Про це повідомляє Андрія Сибіги.



За словами міністра, інцидент з російськими дронами над Польщею - це нова фаза російської агресії. Російський диктатор Володимир Путін демонстративно насміхається над всіма мирними планами західних країн, в першу чергу - США.



"Путін продовжує ескалацію, розширює війну та випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше - і тоді її ракети та дрони полетять ще далі до Європи", - сказав він.



Сибіга підкреслив, що настав час діяти рішуче - засуджень вже недостатньо. Потрібна реакція як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівні.



"Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо, про збиття повітряних російських об'єктів над територією України. Ми вели про це мову з нашими сусідами - із Румунією, із Польщею та іншими сусідами, на території яких вже фіксували подібні випадки: чи падіння уламків, чи порушення повітряного простору" - зазначив він.



Окрім цього, міністр додав, що важливо надати Україні більше спроможностей у сфері протиповітряної оборони. Зокрема партнери можуть допомогти в побудові повітряного щита над Україною - а також позбавити РФ можливостей виготовляти свою "високоточну" зброю.

