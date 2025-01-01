Повідомили, коли у Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах
10 вересня, 22:43
Рішення про можливе підвищення вартості проїзду у тролейбусах Луцька буде ухвалюватися пізніше.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" заявив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
"Пройшло замало часу з моменту підняття вартості проїзду у автобусах, щоб робити остаточні висновки. Але попередній моніторинг показує: значного перетоку пасажирів у тролейбуси не відбулося.
Якщо підвищення ціни проїзду у тролейбусах відбудеться, то це станеться пізніше. Можливо, у жовтні. Тариф не повинен зрости суттєво. Десь до 2 гривень. Наразі ціна на електроенергію стабільна. Звісно, ніхто не знає, що буде взимку", - зазначив Борис Смаль.
Коментарі 0
