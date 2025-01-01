Повідомили, коли у Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах





Про це у коментарі власкору Борис Смаль.



"Пройшло замало часу з моменту підняття вартості проїзду у автобусах, щоб робити остаточні висновки. Але попередній моніторинг показує: значного перетоку пасажирів у тролейбуси не відбулося.

Якщо підвищення ціни проїзду у тролейбусах відбудеться, то це станеться пізніше. Можливо, у жовтні. Тариф не повинен зрости суттєво. Десь до 2 гривень. Наразі ціна на електроенергію стабільна. Звісно, ніхто не знає, що буде взимку", - зазначив Борис Смаль.

