Повідомили, коли у Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах

Рішення про можливе підвищення вартості проїзду у тролейбусах Луцька буде ухвалюватися пізніше.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" заявив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

"Пройшло замало часу з моменту підняття вартості проїзду у автобусах, щоб робити остаточні висновки. Але попередній моніторинг показує: значного перетоку пасажирів у тролейбуси не відбулося.
Якщо підвищення ціни проїзду у тролейбусах відбудеться, то це станеться пізніше. Можливо, у жовтні. Тариф не повинен зрости суттєво. Десь до 2 гривень. Наразі ціна на електроенергію стабільна. Звісно, ніхто не знає, що буде взимку", - зазначив Борис Смаль.

