11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження радіоведучий, шоумен, письменник та фотограф Сергій Ткачук (на фото).

Також у цей день народилася рекламістка Марія Лев.

Іменини 11 вересня святкують чоловіки, які носять ім'я Іван.

Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

11 вересня в православному календарі день пам'яті святої преподобної Теодори Олександрійської.

Також 11 вересня Всесвітній день боротьби з тероризмом.


