11 вересня на Волині: гортаючи календар

Сергій Ткачук (на фото).



Також у цей день народилася рекламістка Марія Лев.



Іменини 11 вересня святкують чоловіки, які носять ім'я Іван.



Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.



11 вересня в православному календарі день пам'яті святої преподобної Теодори Олександрійської.



Також 11 вересня Всесвітній день боротьби з тероризмом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

