Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,21 (+9 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,24 (-5 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,31 (-3 коп.)

