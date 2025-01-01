Карантин на два місяці: у місті на Волині виявили скаженого кота

Карантин на два місяці: у місті на Волині виявили скаженого кота
Ще один випадок сказу виявили в Камені-Каширському.

У громаді провели засідання протиепізоотичної комісії, передає "Конкурент".

Наявність недуги в кота підтвердили шляхом лабораторного дослідження.

Так, у місті встановили карантинні обмеження тривалістю 2 місяці.

Також спільно з фахівцями районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області обговорили план заходів, щоб ліквідувати вогнище захворювання та унеможливити його поширення.

Теги: сказ, кіт, Волинь
