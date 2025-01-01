У Польщі дрон упав на військову базу підрозділу територіальної оборони





Про це пише RMF 24, повідомляє



За даними видання, дрон впав на військову базу в місті Нове-Място-над-Пилицею, що за 80 кілометрів від Варшави. Як пише RMF 24, це був російський дрон «Гербера», який не мав бойової частини.



Загалом поляки виявили вже 16 російських безпілотників, що впали на території країни. Зокрема, дрони виявили в селі Собутка, що у Свєнтокшиському воєводстві. За словами голови повіту Томаша Станека, один з них упав приблизно за 150 метрів від будинків.



Також уламки російського дрона виявили в містечку Бихавці-Тшецій, що поблизу Любліна. Там пошкоджень зазнав дах господарської будівлі.



Що відомо про російські дрони над Польщею?



У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі на територію Польщі залетіло щонайменше 8 російських безпілотників.



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.



Загалом польські й союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу. Поки на території Польщі знайшли уламки семи безпілотників та ще один об’єкт «невідомого походження».



В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Зранку прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальної цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.



У Міноборони росії заявили, що під час нічної атаки досягли всіх цілей в Україні, а на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час атаки російських дронів на Польщу один із безпілотників упав на військову базу підрозділу територіальної оборони.Про це пише RMF 24, повідомляє Громадське За даними видання, дрон впав на військову базу в місті Нове-Място-над-Пилицею, що за 80 кілометрів від Варшави. Як пише RMF 24, це був російський дрон «Гербера», який не мав бойової частини.Загалом поляки виявили вже 16 російських безпілотників, що впали на території країни. Зокрема, дрони виявили в селі Собутка, що у Свєнтокшиському воєводстві. За словами голови повіту Томаша Станека, один з них упав приблизно за 150 метрів від будинків.Також уламки російського дрона виявили в містечку Бихавці-Тшецій, що поблизу Любліна. Там пошкоджень зазнав дах господарської будівлі.У ніч проти 10 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. На тлі повітряної атаки чотири польські аеропорти тимчасово закривали, а сили територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТрО в деяких воєводствах, зокрема тих, що межують з Україною.Президент Українизаявив, що вночі на територію Польщі залетіло щонайменше 8 російських безпілотників.Прем’єр-міністр Польщізаявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.Загалом польські й союзницькі військові зафіксували десятки цілей, зокрема ті, що могли становити загрозу. Поки на території Польщі знайшли уламки семи безпілотників та ще один об’єкт «невідомого походження».В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії». Зранку прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальної цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.У Міноборони росії заявили, що під час нічної атаки досягли всіх цілей в Україні, а на території Польщі об'єкти для ураження не планувалися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію