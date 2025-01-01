Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Бродовського

Небесне військо продовжують поповнювати Герої із Волині. Знову чорна звістка прилетіла в Камінь-Каширську громаду.Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.З жалем і смутком у міськраді повідомили, що зупинилося серце земляка, відважного воїна із села Грудки –, 1981 року народження.«Неможливо знайти слова втіхи і розради для рідних людей воїна. Втрата близької та дорогої людини одвічним болем залишиться в серцях родичів, друзів та близьких. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття. Солдату – вічна шана, пам'ять, Слава і низький уклін за його жертовність, витримку та героїзм. Ворогам не пробачимо», - зазначили у міськраді.Похорон оборонця відбувався учора, 10 вересня. Чин відспівування пройшов в храмі села Грудки. Поховали воїна на місцевому кладовищі.