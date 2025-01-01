Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Бродовського

Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Бродовського
Небесне військо продовжують поповнювати Герої із Волині. Знову чорна звістка прилетіла в Камінь-Каширську громаду.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

З жалем і смутком у міськраді повідомили, що зупинилося серце земляка, відважного воїна із села Грудки – Бродовського Олександра Федотовича, 1981 року народження.

«Неможливо знайти слова втіхи і розради для рідних людей воїна. Втрата близької та дорогої людини одвічним болем залишиться в серцях родичів, друзів та близьких. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття. Солдату – вічна шана, пам'ять, Слава і низький уклін за його жертовність, витримку та героїзм. Ворогам не пробачимо», - зазначили у міськраді.

Похорон оборонця відбувався учора, 10 вересня. Чин відспівування пройшов в храмі села Грудки. Поховали воїна на місцевому кладовищі.

Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Бродовського

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Сумах росіяни двічі атакували навчальний заклад
Сьогодні, 10:04
Пологи в укритті: під час повітряної тривоги у Луцьку народилася дівчинка
Сьогодні, 09:49
Волиняни провели в останню путь Героя Олександра Бродовського
Сьогодні, 09:30
У Польщі дрон упав на військову базу підрозділу територіальної оборони
Сьогодні, 09:14
Міськрада на Волині продає школу
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8