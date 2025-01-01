Пологи в укритті: під час повітряної тривоги у Луцьку народилася дівчинка

У ніч на 10 вересня, коли Волинь атакували російські БпЛА і повітряна тривога тривала понад 8 годин, в укритті Луцького клінічного пологового будинку народилася дівчинка.

Дитина вагою 3280 грамів та зростом 52 сантиметри народилася о другій годині ночі під час природних пологів, розповів у коментарі Суспільному розповів завідувач пологового відділення Медоб'єднання Луцької громади Сергій Сябрук.

З його слів, породіллі — 35 років, у неї — це треті пологи. Народжувати у пологовий будинок жінка приїхала з села Копачівка Луцького району. Немовля та породілля нині почуваються добре.

За час повномасштабної війни в укритті Луцького клінічного пологового будинку народилося четверо дітей, додав Сергій Сябрук.

