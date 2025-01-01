Пологи в укритті: під час повітряної тривоги у Луцьку народилася дівчинка





Дитина вагою 3280 грамів та зростом 52 сантиметри народилася о другій годині ночі під час природних пологів, розповів у коментарі Сергій Сябрук.



З його слів, породіллі — 35 років, у неї — це треті пологи. Народжувати у пологовий будинок жінка приїхала з села Копачівка Луцького району. Немовля та породілля нині почуваються добре.



За час повномасштабної війни в укритті Луцького клінічного пологового будинку народилося четверо дітей, додав Сергій Сябрук.

