Пологи в укритті: під час повітряної тривоги у Луцьку народилася дівчинка
Сьогодні, 09:49
У ніч на 10 вересня, коли Волинь атакували російські БпЛА і повітряна тривога тривала понад 8 годин, в укритті Луцького клінічного пологового будинку народилася дівчинка.
Дитина вагою 3280 грамів та зростом 52 сантиметри народилася о другій годині ночі під час природних пологів, розповів у коментарі Суспільному розповів завідувач пологового відділення Медоб'єднання Луцької громади Сергій Сябрук.
З його слів, породіллі — 35 років, у неї — це треті пологи. Народжувати у пологовий будинок жінка приїхала з села Копачівка Луцького району. Немовля та породілля нині почуваються добре.
За час повномасштабної війни в укритті Луцького клінічного пологового будинку народилося четверо дітей, додав Сергій Сябрук.
