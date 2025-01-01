Показали відео знищення ГУРом унікального російського корабля

Показали відео знищення ГУРом унікального російського корабля
Бійці Головного управління розвідки Міноборони успішно уразили корабель MPSV07 чорноморського флоту росії під Новоросійськом.

Про це у телеграмі повідомляє Бутусов Плюс.

У момент атаки корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де агресор "прописав" залишки свого Чорноморського флоту.

Росіяни ввели його в експлуатацію у 2015 році. Його вартість становить близько 60 млн доларів.

Всього у рф є 4 таких судна.


