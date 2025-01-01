Показали відео знищення ГУРом унікального російського корабля
Сьогодні, 10:19
Бійці Головного управління розвідки Міноборони успішно уразили корабель MPSV07 чорноморського флоту росії під Новоросійськом.
Про це у телеграмі повідомляє Бутусов Плюс.
У момент атаки корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де агресор "прописав" залишки свого Чорноморського флоту.
Росіяни ввели його в експлуатацію у 2015 році. Його вартість становить близько 60 млн доларів.
Всього у рф є 4 таких судна.
