На Волині шахта має мільйонні борги за електроенергію





Про це



ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» накопичило борг перед ТзОВ «Укрінтеренерго» у 4,6 мільйона гривень, який виріс до понад 12,8 мільйона гривень.



Заборгованість включає: 4,6 мільйона гривень боргу за спожиту електричну енергію, 3,7 мільйона гривень інфляційних втрат, 4,2 мільйона гривень 15% річних та майже 142 тисячі гривень витрат зі сплати судового збору.



Представники ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» мали дві можливості відвідати судові засідання — 16 та 26 серпня. Проте, як свідчать матеріали справи, ніхто не з’явився, хоча про це було відомо заздалегідь.



Таке ігнорування, ймовірно, стало однією з причин, чому суд задовольнив позов у повному обсязі.



Господарський суд Волинської області 4 вересня поставив крапку у справі про борг шахти №10 «Нововолинська».



За результатами розгляду, суд задовольнив позов «Укрінтеренерго» та зобов’язав ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» виплатити понад 12,8 мільйона гривень. До цієї суми увійшли всі накопичені борги та штрафи, що значно перевищили основну заборгованість.



Рішення може бути оскаржене до Північно-західного апеляційного господарського суду.

