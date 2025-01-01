На Волині шахта має мільйонні борги за електроенергію
Сьогодні, 10:51
Нововолинська шахта №10 «Нововолинська» накопичила борг за електроенергію, який тепер доведеться виплатити за рішенням суду. Представники шахти не з’явилися на судові засідання, що стало вирішальним у справі.
Про це БУГу стало відомо з рішення Господарського суду Волинської області від 4 вересня 2025 року.
ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» накопичило борг перед ТзОВ «Укрінтеренерго» у 4,6 мільйона гривень, який виріс до понад 12,8 мільйона гривень.
Заборгованість включає: 4,6 мільйона гривень боргу за спожиту електричну енергію, 3,7 мільйона гривень інфляційних втрат, 4,2 мільйона гривень 15% річних та майже 142 тисячі гривень витрат зі сплати судового збору.
Представники ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» мали дві можливості відвідати судові засідання — 16 та 26 серпня. Проте, як свідчать матеріали справи, ніхто не з’явився, хоча про це було відомо заздалегідь.
Таке ігнорування, ймовірно, стало однією з причин, чому суд задовольнив позов у повному обсязі.
Господарський суд Волинської області 4 вересня поставив крапку у справі про борг шахти №10 «Нововолинська».
За результатами розгляду, суд задовольнив позов «Укрінтеренерго» та зобов’язав ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» виплатити понад 12,8 мільйона гривень. До цієї суми увійшли всі накопичені борги та штрафи, що значно перевищили основну заборгованість.
Рішення може бути оскаржене до Північно-західного апеляційного господарського суду.
