«Білоруси попередили, що через їхній повітряний простір у нашому напрямку летять дрони», - Генштаб Польщі

Вєслав Кукула в ефірі TVN24 підтвердив отримання інформації від Білорусі про рух безпілотників.



Про це пише



"Білоруси попередили нас, що через їхній повітряний простір у нашому напрямку летять дрони", – сказав Кукула.



Він уточнив, що "це попередження було корисним" для Польщі, коли його спитали, коли саме Білорусь попередила про рух БпЛА.



"У цьому контексті для мене було дивним, що Білорусь, яка сильно загострює ситуацію на сухопутному кордоні, вирішила піти на таку співпрацю", – наголосив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі.



Вночі 10 вересня близько 20 російських безпілотників здійснили рух у повітряний простір Польщі.



Речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.



Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.



Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.



Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами.



Спеціальний посланник Трампа з питань України Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників.



Міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс повідомив про плани захистити повітряний простір Польщі.

