Підліток, якого на мотоциклі в Луцьку збила автівка, перебуває в лікарні

збили на вулиці Винниченка в Луцьку, перебуває в лікарні.



Про це у телеграмі повідомляє



Йому – 16. Отримав травми різного ступеня важкості.



Нині хлопець лежить у лікарні.



За попередньою інформацією, винен в аварії водій машини Renault. Він мав пропустити мотоцикліста.





