Підліток, якого на мотоциклі в Луцьку збила автівка, перебуває в лікарні
Мотоцикліст, якого вчора, 10 вересня, збили на вулиці Винниченка в Луцьку, перебуває в лікарні.

Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.

Йому – 16. Отримав травми різного ступеня важкості.

Нині хлопець лежить у лікарні.

За попередньою інформацією, винен в аварії водій машини Renault. Він мав пропустити мотоцикліста.


