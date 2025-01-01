Підліток, якого на мотоциклі в Луцьку збила автівка, перебуває в лікарні
Сьогодні, 10:35
Мотоцикліст, якого вчора, 10 вересня, збили на вулиці Винниченка в Луцьку, перебуває в лікарні.
Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.
Йому – 16. Отримав травми різного ступеня важкості.
Нині хлопець лежить у лікарні.
За попередньою інформацією, винен в аварії водій машини Renault. Він мав пропустити мотоцикліста.
