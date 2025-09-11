У Сумах росіяни двічі атакували навчальний заклад





Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, основні руйнування припали не на житловий сектор, пише



На місці влучання спалахнула пожежа, попередньо минулося без постраждалих.



Виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар додав, що два вибухи, які пролунали вночі, були спричинені влучаннями у навчальний заклад.



Вранці ДСНС уточнила наслідки удару.



"11 вересня близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів Сум. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Місце влучання обстежено", – йдеться у повідомленні.

