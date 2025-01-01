Міськрада на Волині продає школу

Берестечківська міська рада виставила на продаж приміщення школи, збудованої у 1990 році.

Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.

"Закінчений будівництвом об’єкт ЗОШ 1 ст, загальною площею 191,3 кв.м за адресою: Волинська обл, Луцький р-н, с. Буркачі, вул. Майданська , буд. 8а", - йдеться в описі лоту.
Початкова ціна - 439 000 грн.

