Міськрада на Волині продає школу





Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише



"Закінчений будівництвом об’єкт ЗОШ 1 ст, загальною площею 191,3 кв.м за адресою: Волинська обл, Луцький р-н, с. Буркачі, вул. Майданська , буд. 8а", - йдеться в описі лоту.

Початкова ціна - 439 000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Берестечківська міська рада виставила на продаж приміщення школи, збудованої у 1990 році.Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA "Закінчений будівництвом об’єкт ЗОШ 1 ст, загальною площею 191,3 кв.м за адресою: Волинська обл, Луцький р-н, с. Буркачі, вул. Майданська , буд. 8а", - йдеться в описі лоту.Початкова ціна - 439 000 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію