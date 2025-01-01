Лучанка отримала відзнаку національного реєстру рекордів України

Лучанка отримала відзнаку національного реєстру рекордів України
Доцентка кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я, заслужена майстриня спорту України з французького боксу Сават Анастасія Коновальчук, здобула найбільшу кількість нагород на чемпіонатах України, Європи та світу і отримала відзнаку національного реєстру рекордів України.

Її результат — 27 медалей і кубків, повідомили у Луцькому національному технічному університеті, де й відбулось вручення відзнаки.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зазначила, що процедура отримання рекорду не така проста, як здається.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи і перед тим, як підтвердити інформацію, перевіряємо все по декілька разів. У випадку з Анастасією теж було нелегко — це зайняло чимало часу і зусиль. Але результат того вартий", — сказала Лана Вєтрова.

Анастасія Коновальчук розповіла, що за 10 років у спорті має чимало нагород, медалей і кубків. Тому вирішила усе зафіксувати і податися на встановлення національного рекорду України. З її слів процедура тривала 5 тижнів, було багато перевірок, збір документів, протоколів, виписок зі змагань і міжнародних федерацій, але все вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рекорд, лучанка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли у Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах
10 вересня, 22:43
На Волині з’явилися два безплатних місця для відпочинку серед лісу
10 вересня, 22:12
Лучанка отримала відзнаку національного реєстру рекордів України
10 вересня, 21:45
У Луцьку зустріли звільненого з полону 48-річного бойового медика Олександра Риверу
10 вересня, 21:15
Скільки студентів ЛНТУ взяли «академку», щоб виїхати за кордон
10 вересня, 20:38
Медіа
відео
1/8