Лучанка отримала відзнаку національного реєстру рекордів України
10 вересня, 21:45
Доцентка кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я, заслужена майстриня спорту України з французького боксу Сават Анастасія Коновальчук, здобула найбільшу кількість нагород на чемпіонатах України, Європи та світу і отримала відзнаку національного реєстру рекордів України.
Її результат — 27 медалей і кубків, повідомили у Луцькому національному технічному університеті, де й відбулось вручення відзнаки.
Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зазначила, що процедура отримання рекорду не така проста, як здається.
"Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи і перед тим, як підтвердити інформацію, перевіряємо все по декілька разів. У випадку з Анастасією теж було нелегко — це зайняло чимало часу і зусиль. Але результат того вартий", — сказала Лана Вєтрова.
Анастасія Коновальчук розповіла, що за 10 років у спорті має чимало нагород, медалей і кубків. Тому вирішила усе зафіксувати і податися на встановлення національного рекорду України. З її слів процедура тривала 5 тижнів, було багато перевірок, збір документів, протоколів, виписок зі змагань і міжнародних федерацій, але все вдалося.
