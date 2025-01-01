Лучанка отримала відзнаку національного реєстру рекордів України

Доцентка кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я, заслужена майстриня спорту України з французького боксу Сават, здобула найбільшу кількість нагород на чемпіонатах України, Європи та світу і отримала відзнаку національного реєстру рекордів України.Її результат — 27 медалей і кубків, повідомили у Луцькому національному технічному університеті, де й відбулось вручення відзнаки.Керівниця Національного реєстру рекордів Українизазначила, що процедура отримання рекорду не така проста, як здається."Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи і перед тим, як підтвердити інформацію, перевіряємо все по декілька разів. У випадку з Анастасією теж було нелегко — це зайняло чимало часу і зусиль. Але результат того вартий", — сказала Лана Вєтрова.Анастасія Коновальчук розповіла, що за 10 років у спорті має чимало нагород, медалей і кубків. Тому вирішила усе зафіксувати і податися на встановлення національного рекорду України. З її слів процедура тривала 5 тижнів, було багато перевірок, збір документів, протоколів, виписок зі змагань і міжнародних федерацій, але все вдалося.