Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 11 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 11 вересня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 19-21°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 17-22°.

