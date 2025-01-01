Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 вересня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 19-21°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 17-22°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 вересня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 19-21°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 17-22°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
Трамп не бачить причин для економічної ізоляції росії, - Венс
Сьогодні, 18:39
На Волині через посуху падає рівень води у річках
Сьогодні, 17:13