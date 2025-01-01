Трамп не бачить причин для економічної ізоляції росії, - Венс

Дональд Трамп поки не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Штатів.



Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує



"Президент (США, – ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", - сказав він.



Венс стверджує, що Трамп готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.



За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі.



"Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Створімо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав американський віцепрезидент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський лідерпоки не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Штатів.Про це заявив віцепрезидент США, інформує Цензор.НЕТ "Президент (США, – ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", - сказав він.Венс стверджує, що Трамп готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі."Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Створімо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав американський віцепрезидент.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію