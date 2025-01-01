Окупанти скинули авіабомбу на цивільних на Донеччині, які стояли в черзі по пенсію
Сьогодні, 13:07
Війська рф атакували авіабомбою цивільних у селищі Ярова на Донеччині.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.
«Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих — понад 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», — повідомив він.
За даними Донецької ОВА, станом на 12:30 відомо про щонайменше 21 загиблого і стільки ж — поранених.
На місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада.
Попередні обстріли
За даними поліції, через російські обстріли впродовж минулої доби, 8 вересня, загинуло ще 6 жителів Донеччини, 10 — зазнали поранень.
Правоохоронці зафіксували 2423 російські удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 16 населених пунктів: міста Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Родинське, селища Дробишеве, Новодонецьке, Олексієво-Дружківка, Старорайське, Райгородок, села Бересток, Ганнівка, Нововікторівка.
Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів, серед них — 35 житлових будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.
«Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих — понад 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», — повідомив він.
За даними Донецької ОВА, станом на 12:30 відомо про щонайменше 21 загиблого і стільки ж — поранених.
На місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада.
Попередні обстріли
За даними поліції, через російські обстріли впродовж минулої доби, 8 вересня, загинуло ще 6 жителів Донеччини, 10 — зазнали поранень.
Правоохоронці зафіксували 2423 російські удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 16 населених пунктів: міста Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Родинське, селища Дробишеве, Новодонецьке, Олексієво-Дружківка, Старорайське, Райгородок, села Бересток, Ганнівка, Нововікторівка.
Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів, серед них — 35 житлових будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Любов лікує рани: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 вересня
Сьогодні, 13:30
Окупанти скинули авіабомбу на цивільних на Донеччині, які стояли в черзі по пенсію
Сьогодні, 13:07
Неподалік Луцька в аварію потрапили три автівки
Сьогодні, 12:30
У бою на Сумщині загинув прикордонник із Волині
Сьогодні, 12:01