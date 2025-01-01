У Луцьку запрацював єдиний в області офіс податкових консультантів





Про це 9 вересня у коментарі Любов Гараніна.



З її слів, в офісі працюватиме 6 фахівців, які безоплатно консультуватимуть з таких питань:



оподаткування фізичних осіб;



оподаткування підприємців (ФОП);



оподаткування юридичних осіб;



електронні сервіси та звітність;



податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО;



підакцизні товари;



зупинення реєстрації ПН / РК;



погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ;



надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.



Офіс податкових консультацій працюватиме за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4 у залі №2 Центру обслуговування платників Луцької Державної податкової інспекції.



Графік роботи: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п'ятницю з 8:00 до 15:45, вихідні: субота, неділя.



Окрім єдиного в області офісу податкових консультантів, у громадах Волині працюють 10 центрів обслуговування платників та один пункт надання адмінпослуг у селищі Ратне, додала Любов Гараніна.



Довідково: офіси податкових консультантів для підтримки платників податків відкрили одночасно у 20 регіонах нашої країни, крім Донецької, Луганської, Сумської, Запорізької, Херсонської областей та АРК Крим.

