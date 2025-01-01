У Луцьку запрацював єдиний в області офіс податкових консультантів
Сьогодні, 14:05
У Луцьку розпочав роботу офіс податкових консультантів для платників податків. Це єдиний офіс в області, де надаватимуть усні консультації фізичним особам та підприємцям.
Про це 9 вересня у коментарі Суспільному розповіла завідувачка сектору інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби в області Любов Гараніна.
З її слів, в офісі працюватиме 6 фахівців, які безоплатно консультуватимуть з таких питань:
оподаткування фізичних осіб;
оподаткування підприємців (ФОП);
оподаткування юридичних осіб;
електронні сервіси та звітність;
податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО;
підакцизні товари;
зупинення реєстрації ПН / РК;
погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ;
надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Офіс податкових консультацій працюватиме за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4 у залі №2 Центру обслуговування платників Луцької Державної податкової інспекції.
Графік роботи: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п'ятницю з 8:00 до 15:45, вихідні: субота, неділя.
Окрім єдиного в області офісу податкових консультантів, у громадах Волині працюють 10 центрів обслуговування платників та один пункт надання адмінпослуг у селищі Ратне, додала Любов Гараніна.
Довідково: офіси податкових консультантів для підтримки платників податків відкрили одночасно у 20 регіонах нашої країни, крім Донецької, Луганської, Сумської, Запорізької, Херсонської областей та АРК Крим.
