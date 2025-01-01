Коли оживає мрія: у Волинському драмтеатрі – прем'єра «Корвалол для Вероніки»
Сьогодні, 15:17
13 вересня, у суботу, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться прем'єра комедії «Корвалол для Вероніки». Виставу ставлять у співпраці з актором Арамом Арзуманяном, відомим за фільмами «Скажене весілля» та «Скажені сусіди».
Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.
П'єса розповідає історію драматурга, який зустрічає героїню своєї п'єси, що повертає йому надію та любов.
«У суботу, 13 вересня, та у неділю, 14 вересня, – прем’єра! Комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник.
Молодий драматург Остап Калагурка, який майже зневірився в юнацьких мріях про щастя, наяву зустрічає героїню своєї п'єси!!! Мрія оживає з новою надією! Кохання наповнюється сенсом! Життя розпочинає крутись на новій швидкості!
Чи варто бігти за інерцією? Чи варто заради рутини відмовлятись від найсокровеннішого? Що є мрія без кохання? А кохання – без мрії?! Всього лиш надувна лялька, чиєму серцю навіть «Корвалол» не допоможе!» – зазначають у театрі.
Дата показів: 13 та 14 вересня о 17.00
Автор та режисер: Орест Огородник
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
