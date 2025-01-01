Коли оживає мрія: у Волинському драмтеатрі – прем'єра «Корвалол для Вероніки»

Арамом Арзуманяном, відомим за фільмами «Скажене весілля» та «Скажені сусіди».



Про це



П'єса розповідає історію драматурга, який зустрічає героїню своєї п'єси, що повертає йому надію та любов.



«У суботу, 13 вересня, та у неділю, 14 вересня, – прем’єра! Комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник.



Молодий драматург Остап Калагурка, який майже зневірився в юнацьких мріях про щастя, наяву зустрічає героїню своєї п'єси!!! Мрія оживає з новою надією! Кохання наповнюється сенсом! Життя розпочинає крутись на новій швидкості!



Чи варто бігти за інерцією? Чи варто заради рутини відмовлятись від найсокровеннішого? Що є мрія без кохання? А кохання – без мрії?! Всього лиш надувна лялька, чиєму серцю навіть «Корвалол» не допоможе!» – зазначають у театрі.



Дата показів: 13 та 14 вересня о 17.00



Автор та режисер: Орест Огородник



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 вересня, у суботу, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться прем'єра комедії «Корвалол для Вероніки». Виставу ставлять у співпраці з актором, відомим за фільмами «Скажене весілля» та «Скажені сусіди».Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.П'єса розповідає історію драматурга, який зустрічає героїню своєї п'єси, що повертає йому надію та любов.«У суботу, 13 вересня, та у неділю, 14 вересня, – прем’єра! Комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв УкраїниМолодий драматург, який майже зневірився в юнацьких мріях про щастя, наяву зустрічає героїню своєї п'єси!!! Мрія оживає з новою надією! Кохання наповнюється сенсом! Життя розпочинає крутись на новій швидкості!Чи варто бігти за інерцією? Чи варто заради рутини відмовлятись від найсокровеннішого? Що є мрія без кохання? А кохання – без мрії?! Всього лиш надувна лялька, чиєму серцю навіть «Корвалол» не допоможе!» – зазначають у театрі.13 та 14 вересня о 17.00Орест ОгородникКвитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію