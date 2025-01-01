У фермерському господарстві на Волині виявили лейкоз у корів





Господарство визнали неблагополучним щодо лейкозу великої рогатої худоби та ввели карантин, про це у коментарі Сергій Куртяк.



З його слів, карантинні обмеження ввели з 5 вересня, на засіданні протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації.



"З 45 корів, які є в господарстві, у 32 виявили лейкоз. Згідно з протоколом тварини лікуванню не підлягають, їх чекає забій.



Інфікованих тварин не можна випасати та утримувати разом зі здоровими. У приміщеннях проводиться дезінфекція", — каже Сергій Куртяк.



З його слів, це не перший випадок лейкозу у корів. Були ще поодинокі у приватних домоволодіннях.



Довідково: Лейкоз великої рогатої худоби – це хронічне інфекційне захворювання пухлинної природи, збудником якого є ретровірус. Його ознаками є неопластичне розростання клітин крові і тканин лімфи внаслідок неконтрольованого розмноження і ділення. У тваринному світі найчастіше зустрічається лейкоз крові у корів.



Лейкоз корів заразний для всіх представників цього виду, а також для дрібної рогатої худоби. Вражає як молодих особин, так і дорослих тварин усіх видів порід та селекцій. Як правило, до захворювання схильні найчастіше тварини віком від 3 до 7 років.



У чому небезпека хвороби



Це захворювання великої рогатої худоби є вірусним. Збудник хвороби подібний до вірусу, що викликає лейкемію (білокрів’я) в людей.



Молоко від заражених корів не можна продавати молокопереробним підприємствам чи на ринках, для особистого споживання варто пастеризувати при температурі 80° C. Також перед купівлею тварини слід перевіряти у власника паспорт з усіма проведеними обробками і дослідженнями.

