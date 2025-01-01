Подружжя волинян готує на військовій кухні 100 бригади страви для побратимів
Сьогодні, 17:09
Подружжя волинян Олександр на псевдо "Соловей" і Олена на псевдо "Фурія" служить у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. До лав ЗСУ волиняни долучилися разом 13 серпня 2023 року.
Історію пари 9 вересня розповіли у бригаді, пише Суспільне.
Олександр та Олена — кухарі у 2 механізованому батальйоні. До мобілізації подружжя жило в місті Ковелі. Олександр працював водієм-далекобійником, а його дружина була власницею продуктового магазину. Жінка каже: бізнес закрила за 3 дні, а нині не уявляє себе в колишньому цивільному житті.
"Надумали, взяли валізи і приїхали на Схід. Тоді "сотка" була ще бригадою ТрО, воювала в Серебрянському лісі на Лиманському напрямку. Згодом був Покровський напрямок, тепер — Торецький", — розповів Олександр.
Готують на кухні десятки страв, зокрема салати, деруни, пиріжки. Зі слів Олени, батальйонним кухарям, яких є 5, доводилося одночасно нагодувати 450 людей.
"Чого ми тільки вже не вичворяли на цій кухні! І фарширована качка була, і фарширована риба. Та чи не найбільше бойові побратими й посестри люблять голубці за нашим фірмовим волинським рецептом — здається, залюбки споживали б цю страву чи не щодня!" — розповіла Олена.
Подружжя волинян говорить: за понад два роки служби у війську віра в перемогу України не похитнулася.
