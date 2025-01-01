У бою на Сумщині загинув прикордонник із Волині

У бою на Сумщині загинув прикордонник із Волині
У Підгайцівській громаді на Волині з глибоким сумом сповістили про непоправну втрату — загибель земляка, інспектора прикордонної служби, навідника-оператора, сержанта Миколи Дроздюка.

Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.

Микола Дроздюк (1998 року народження) вірно служив Батьківщині з 31 липня 2024 року. Він віддав своє життя 5 вересня 2025 року під час бойових дій з російськими окупантами в районі населеного пункту Іволжанське на Сумщині. Герой виявив стійкість та мужність, до останнього залишаючись вірним військовій присязі.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя», - зазначили у сільраді.

Чин похорону відбудеться завтра, 10 вересня. У громаді оголошено День жалоби за загиблими військовослужбовцем.

Орієнтовний графік прощання:

• близько 10:30 — кортеж вирушає від Бюро СМЕ в Луцьку, вул. Стефаника.
• 11:00 — зустріч біля "дубка", м. Ківерці, молитва.
• 11:20-11:30 — прощання біля рідної домівки по вул. Вишневецького, 8.
• 12:00-12:15 — зустріч у селі Борохів по вул. М. Салюка, 12.
• 12:30 — формування колони та піша хода до місцевого храму.


Поховання — на кладовищі села Борохів.

«Світла пам'ять про Героя Миколу Дроздюка назавжди залишиться в наших серцях. Вічна шана і слава!» - йдеться у повідомленні.

У бою на Сумщині загинув прикордонник із Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти скинули авіабомбу на цивільних на Донеччині, які стояли в черзі по пенсію
Сьогодні, 13:07
Неподалік Луцька в аварію потрапили три автівки
Сьогодні, 12:30
У бою на Сумщині загинув прикордонник із Волині
Сьогодні, 12:01
Через необережність із вогнем у Луцькому районі горів торф
Сьогодні, 11:34
Rheinmetall поставить Україні системи протидії дронам
Сьогодні, 11:02
Медіа
відео
1/8