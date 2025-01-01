У бою на Сумщині загинув прикордонник із Волині

У Підгайцівській громаді на Волині з глибоким сумом сповістили про непоправну втрату — загибель земляка, інспектора прикордонної служби, навідника-оператора, сержантаПро це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.Микола Дроздюк (1998 року народження) вірно служив Батьківщині з 31 липня 2024 року. Він віддав своє життя 5 вересня 2025 року під час бойових дій з російськими окупантами в районі населеного пункту Іволжанське на Сумщині. Герой виявив стійкість та мужність, до останнього залишаючись вірним військовій присязі.«Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя», - зазначили у сільраді.Чин похорону відбудеться завтра, 10 вересня. У громаді оголошено День жалоби за загиблими військовослужбовцем.Орієнтовний графік прощання:• близько 10:30 — кортеж вирушає від Бюро СМЕ в Луцьку, вул. Стефаника.• 11:00 — зустріч біля "дубка", м. Ківерці, молитва.• 11:20-11:30 — прощання біля рідної домівки по вул. Вишневецького, 8.• 12:00-12:15 — зустріч у селі Борохів по вул. М. Салюка, 12.• 12:30 — формування колони та піша хода до місцевого храму.Поховання — на кладовищі села Борохів.«Світла пам'ять про Героя Миколу Дроздюка назавжди залишиться в наших серцях. Вічна шана і слава!» - йдеться у повідомленні.