У бою на Сумщині загинув прикордонник із Волині
Сьогодні, 12:01
У Підгайцівській громаді на Волині з глибоким сумом сповістили про непоправну втрату — загибель земляка, інспектора прикордонної служби, навідника-оператора, сержанта Миколи Дроздюка.
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.
Микола Дроздюк (1998 року народження) вірно служив Батьківщині з 31 липня 2024 року. Він віддав своє життя 5 вересня 2025 року під час бойових дій з російськими окупантами в районі населеного пункту Іволжанське на Сумщині. Герой виявив стійкість та мужність, до останнього залишаючись вірним військовій присязі.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя», - зазначили у сільраді.
Чин похорону відбудеться завтра, 10 вересня. У громаді оголошено День жалоби за загиблими військовослужбовцем.
Орієнтовний графік прощання:
• близько 10:30 — кортеж вирушає від Бюро СМЕ в Луцьку, вул. Стефаника.
• 11:00 — зустріч біля "дубка", м. Ківерці, молитва.
• 11:20-11:30 — прощання біля рідної домівки по вул. Вишневецького, 8.
• 12:00-12:15 — зустріч у селі Борохів по вул. М. Салюка, 12.
• 12:30 — формування колони та піша хода до місцевого храму.
Поховання — на кладовищі села Борохів.
«Світла пам'ять про Героя Миколу Дроздюка назавжди залишиться в наших серцях. Вічна шана і слава!» - йдеться у повідомленні.
